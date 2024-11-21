Гора Стрельная закрыта для посещений туристов

Одна из самых высоких скалистых вершин Жигулей (351 м над у.м.) находится возле пос. Зольное. Увенчана утесом, с которого открывается прекрасный вид на волжские дали, острова, горную гряду Жигулей, плотину ГЭС и Тольятти c окрестностями.