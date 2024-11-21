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Гора Стрельная закрыта для посещений туристов

В связи с сокращением длины светового дня и ухудшением погодных условий экскурсионный маршрут «Стрельная гора» приостанавливает свою работу на зимний период.

С января по октябрь 2024 г. гору Стрельная посетило более 50 тыс. гостей и жителей Самарской области.

Стрельная гора считается среди гостей и жителей Самарской области одним из самых посещаемых объектов. Популярность вершины обусловлена близким расположением федеральной трассы, великолепными видами с обзорной площадки горы, а также многочисленностью достопримечательностей на пешеходной части маршрута.

Одна из самых высоких скалистых вершин Жигулей (351 м над у.м.) находится возле пос. Зольное. Увенчана утесом, с которого открывается прекрасный вид на волжские дали, острова, горную гряду Жигулей, плотину ГЭС и Тольятти c окрестностями.

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