Омич без водительских прав протаранил иномарку возле перекрестка

В Омске будут судить водителя, по вине которого в аварии серьезно пострадала женщина. Омич был лишен водительских прав, однако все равно решил сесть за руль.
Согласно материалам следствия, 47-летний омич 4 мая 2024 года без водительских прав ехал за рулем «Лады» на улице 33-я Северная со стороны улицы Красный пахарь, где в районе перекрестка у светофора не заметил иномарку и врезался в нее.
В результате столкновения 48-летняя пассажирка «Ниссана» получила тяжелые травмы.
Омич признал свою вину полностью и пояснил, что уехал с места аварии в поисках помощи. По его словам, он не вернулся туда, так как думал, что это сделает его бывшая жена, которой принадлежит машина.
На мужчину завели уголовное дело за езду без водительских прав и причинение тяжкого вреда здоровью, а также нарушение правил дорожного движения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.