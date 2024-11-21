Под Самарой закрыли незаконный центр реабилитации алкоголиков и наркоманов

В Самарской области закрыли незаконный центр реабилитации людей, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Он располагался в одном из частных жилых домов в Красноярском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Нелегальную организацию выявили прокуроры во время проверки в августе 2024 года. Они выяснили, что юридическое лицо использует частный дом для круглосуточного проживания алкоголиков и наркоманов. Руководителю центра внесли представление, но никакой реакции в ответ не последовало.
Сотрудники надзорного ведомства подали иск в суд с требованием закрыть нелегальный центр реабилитации. Суд заявление удовлетворил. Теперь организация в частном доме больше не работает.