Под Самарой закрыли незаконный центр реабилитации алкоголиков и наркоманов

Нелегальную организацию выявили прокуроры во время проверки в августе 2024 года. Они выяснили, что юридическое лицо использует частный дом для круглосуточного проживания алкоголиков и наркоманов. Руководителю центра внесли представление, но никакой реакции в ответ не последовало.