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Под Самарой закрыли незаконный центр реабилитации алкоголиков и наркоманов

Центр реабилитации людей с зависимостями незаконно работал в частном доме в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области закрыли незаконный центр реабилитации людей, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Он располагался в одном из частных жилых домов в Красноярском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нелегальную организацию выявили прокуроры во время проверки в августе 2024 года. Они выяснили, что юридическое лицо использует частный дом для круглосуточного проживания алкоголиков и наркоманов. Руководителю центра внесли представление, но никакой реакции в ответ не последовало.

Сотрудники надзорного ведомства подали иск в суд с требованием закрыть нелегальный центр реабилитации. Суд заявление удовлетворил. Теперь организация в частном доме больше не работает.

Прокуратура