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Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг приостанавливают работу трамваи из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Оперштаба.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с усилением ветра и опасностью обрыва контактной сети в Евпатории сегодня не будут ходить трамваи», — говорится в сообщении.

В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Днем пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-западный 15−20 м/с, в некоторых районах усилится до штормовых значений 25−30 м/с. Действует штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12−14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3−3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря — 1,5−2,5 метра, в акватории Азовского моря — 1,3−2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды.