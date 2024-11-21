Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории

«В связи с усилением ветра и опасностью обрыва контактной сети в Евпатории сегодня не будут ходить трамваи», — говорится в сообщении.
В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Днем пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-западный 15−20 м/с, в некоторых районах усилится до штормовых значений 25−30 м/с. Действует штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12−14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3−3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря — 1,5−2,5 метра, в акватории Азовского моря — 1,3−2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды.