В Ростовской области планируют реконструировать участок трассы М-4 «Дон»

— В Москве началась «Транспортная неделя — 2024». Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из таких — дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 «Дон», — поделился Юрий Слюсарь.