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В Ростовской области планируют реконструировать участок трассы М-4 «Дон»

Врио губернатора обсудил вопрос по дальнейшему развитию трассы М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области реконструируют участок трассы М-4 «Дон». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь.

— В Москве началась «Транспортная неделя — 2024». Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из таких — дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 «Дон», — поделился Юрий Слюсарь.

На участке от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая необходимо провести реконструкцию. Врио губернатора отметил, что ключевая магистраль должна стать еще комфортнее для жителей Ростовской области, а также сохранить транзитную функцию.

Напомним, Юрий Слюсарь 20 ноября встретился с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным. Они обсудили ключевые вопросы транспорта, социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала нашего региона.