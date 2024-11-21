В Ростовской области планируют реконструировать участок трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области реконструируют участок трассы М-4 «Дон». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь.
— В Москве началась «Транспортная неделя — 2024». Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из таких — дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 «Дон», — поделился Юрий Слюсарь.
На участке от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая необходимо провести реконструкцию. Врио губернатора отметил, что ключевая магистраль должна стать еще комфортнее для жителей Ростовской области, а также сохранить транзитную функцию.
Напомним, Юрий Слюсарь 20 ноября встретился с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным. Они обсудили ключевые вопросы транспорта, социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала нашего региона.