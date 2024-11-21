Забыла боль и костыль: В Ростове врачи опробовали на пациентке с разрушающимся суставом новый метод

— Пациенты с такими диагнозами, как остеоартрит и гонартроз постоянно ищут способ избавиться от боли в ожидании эндопротезирования. И теперь у них появилась такая возможность, — говорит завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Евгений Косовцев, который и провел вмешательство. — Операция мини-инвазивная: через бедренную артерию со стороны поражения делается разрез в два миллиметра. Сквозь него проводится катетер непосредственно к веточкам подколенной артерии, которые и участвуют в кровоснабжении коленного сустава. А уже через него заводится еще более тонкий — микрокатетер. Он подводится к тем зонам, где имеется разросшаяся из-за воспалительного процесса в суставе сосудистая сеть. Мы доставляем в них маленькие шарики, диаметром 200 микрон, которые и закрывают сосудистую сеть. Боль у пациента исчезает. У Татьяны Федоровны она прошла всего за полчаса после операции.