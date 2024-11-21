Забыла боль и костыль: В Ростове врачи опробовали на пациентке с разрушающимся суставом новый метод

Старшее поколение часто жалуется на боль в суставах. А в Ростовском медуниверситете привели статистику: у восьми из десяти человек старше 60 лет есть вероятность возникновения гонартроза (или износа хрящевых поверхностей коленного сустава — прим. ред.). Причем, женщины страдают от проблемы в два раза чаще. Правда, это не значит, что боль останется с человеком до конца жизни.
«ТАБЛЕТОК ХВАТАЛО НЕНАДОЛГО».
Первой пациенткой, которая избавилась от боли благодаря новому методу, стала Татьяна Назарова.
— Колено болело больше 10 лет, — рассказала Татьяна Федоровна. — Сначала я получила травму при падении, а второй раз сильно ударилась ногой при резком торможении автобуса. И это не прошло бесследно: врачи сначала диагностировали у меня артрит, а потом — артроз и гонартроз.
Дончанка признается: стоять в очереди на протезирование было сложно.
— Нестерпимая боль не давала ни сна, ни передышки даже на минуту. Чтобы выйти из дома, помимо укола необходимо было еще и таблетки пить. Но хватало их ненадолго.
Тогда районный травматолог направил Татьяну Федоровну в мединститут.
— Пациентка жаловалась на мучительные боли, она была ограничена в движении, — подтвердил руководитель Центра ортопедии вуза Алексей Елфимов. — И мы предложили ей процедуру, после которой она сможет спокойно дожидаться операции и вести обычный образ жизни.
В медучреждении впервые применили новый метод лечения для людей с болями при разрушении суставов. Фото: пресс-служба РостГМУ.
«ПОЧЕМУ НЕ ВСТАЕТЕ? “.
Татьяна Федоровна без страха шла в операционную, где ей была проведена первая в медучреждении транскатетерная артериальная эмболизация ветвей подколенной артерии.
— Я даже наблюдала на экране монитора, как катетер проходит по сосудам, — вспоминает она. — В какой-то момент доктор предупредил, что сейчас будет немножко неприятно. И я почувствовала, что ногу будто раздувает. А уже через два часа после операции мне разрешили поворачиваться в кровати. На следующее утро пришел хирург с лечащим врачом и сразу спросили: «Почему не встаете?».
Татьяна Назарова признается, что тогда боялась вставать — опасалась, что, если наступит на ногу, боль вернется. Но все-таки пришлось.
— Я пошла и даже забыла про свой костыль, без которого не могла передвигаться. У меня больше ничего не болело. И сразу так захотелось домой — в свой сад, ведь там столько дел надо переделать!
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА.
Выписали женщину из отделения уже через день после операции. Спустя время пациентка с радостью отчиталась: спит спокойно, ни одной обезболивающей таблетки не выпила, а еще — работает в саду и ждет операции по замене сустава. И, кстати, новый метод лечения она уже разрекламировала всем соседям-садоводам.
— Пациенты с такими диагнозами, как остеоартрит и гонартроз постоянно ищут способ избавиться от боли в ожидании эндопротезирования. И теперь у них появилась такая возможность, — говорит завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Евгений Косовцев, который и провел вмешательство. — Операция мини-инвазивная: через бедренную артерию со стороны поражения делается разрез в два миллиметра. Сквозь него проводится катетер непосредственно к веточкам подколенной артерии, которые и участвуют в кровоснабжении коленного сустава. А уже через него заводится еще более тонкий — микрокатетер. Он подводится к тем зонам, где имеется разросшаяся из-за воспалительного процесса в суставе сосудистая сеть. Мы доставляем в них маленькие шарики, диаметром 200 микрон, которые и закрывают сосудистую сеть. Боль у пациента исчезает. У Татьяны Федоровны она прошла всего за полчаса после операции.
Прогнозируемый результат, по словам медиков: в 90% случаев обезболивающий эффект сохраняется в течение года. А в 80% — может длиться до четырех лет.
Результаты апробаций представят в минздрав России. И уже на основании общих данных из клиник разных регионов будет решаться — внедрят ли метод в практику медорганизаций и станут ли проводить такие операции по ОМС.