«Спасибо» они скажут со временем«: Как физрук из детского сада на СВО учил бойцов “тянуть ручки и ножки”

— В садике меня ждут, и в школу тоже позвали преподавать. А в отпусках приглашают на «Разговоры о важном». И на этих встречах я стараюсь донести школьникам, как важно ценить то, что у них есть. Наша детвора может капризничать, мол, «хочу Айфон!». А дети Донбасса в 2022 году об этом даже не думали. Их заботило: где согреться, что поесть и как искупаться. И не дай Бог, чтобы дети в тылу это узнали, но понимать это важно.