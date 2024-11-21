«Спасибо» они скажут со временем«: Как физрук из детского сада на СВО учил бойцов “тянуть ручки и ножки”

39-летний Манук Шорлуян из села Большие Салы под Ростовом со своим атлетическим телосложением и спортивными титулами выглядит сурово. Мастер спорта по силовому троеборью какое-то время трудился физинструктором детского сада. А два года назад ему пришла повестка. Мужчина отправился в зону СВО.
Но даже «за ленточкой» проявляет к товарищам родительскую заботу, а еще помогает и дарит тепло детям из школы-интерната под Луганском.
Дончанин скучает по любимой работе. Личный архив героя публикации.
УСТАВАЛ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КОГДА ПОДРАБАТЫВАЛ ГРУЗЧИКОМ.
После армии Манук пошел учиться в педколледж. Думал: будет работать учителем физкультуры в школе. Но, когда его пригласили физинструктором в детский сад, понял, что нашел свое любимое дело.
— Нередко у родителей, да и у детей читается на лицах диссонанс: мол, такой здоровый, а с детками занимается, как «Усатый нянь» из фильма. Но я очень люблю детей. У нас с супругой Лусине есть 11-летняя дочь София и восьмилетний сын Сережа.
Манук не стесняется признаться, что очень любит свою семью и скучает. Личный архив героя публикации.
Манук говорит, что души не чает и в своих детях, и в воспитанниках.
— Это, конечно, очень тяжело морально — объяснить малышам, что нужно делать. А главное — добиться того, чтобы они выполняли упражнения. И тут очень хорошо надо разбираться в педагогике и психологии. В общем, приходил домой как выжатый лимон — уставал сильнее, чем, когда подрабатывал грузчиком после армии.
Но родители быстро увидели, как детки крепнут после занятий, и даже попросили организовать дополнительные тренировки.
Манук хочет приобщить к физкультуре всю детвору. Личный архив героя публикации.
— Так я и открыл секцию по общей физической подготовке и ЛФК. Ко мне приходили ребята от 5 до 15 лет, занимались в нескольких группах. И для меня было лучшей наградой, когда спустя два-три месяца с начала тренировок ребенок подходил и говорил: «Манук Павлович, меня учитель физкультуры похвалила — я кросс пробежал хорошо!».
«НЕ ВСЕ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ».
Когда Манука два года назад призвали на СВО в рамках частичной мобилизации, ждать его стало все село — занятия-то в секции прекратились.
В здоровом теле — здоровый дух! Личный архив героя публикации.
— Помню, как с начала спецоперации душа была не на месте, когда смотрел новости по телевизору. Ждал повестки — знал, что пригожусь. Срочную службу я проходил в спецназе ГРУ. Нас тогда собирались отправить в Чечню во время второй кампании. Так что была и горная, и парашютно-десантная подготовка, и тактика ведения боя, и разведка, и топография. Но в последний момент зеленых парней оставили в части. Так что срочником на боевые действия я не попал. Но навыки, конечно, пригодились.
И в 2022 году после двух месяцев в учебном центре дончанина распределили в артиллерийскую разведку и направили в только что освобожденный Северодонецк Луганской области. С тех пор он был награжден двумя медалями — За освобождение ДНР и ЛНР, и Ветеран боевых действий на Украине.
Вместе с боевыми товарищами Манук освобождал поселения Луганской народной республики. Личный архив героя публикации.
— От города остались практически одни руины. А мы двинулись дальше, под Лисичанск, «выкуривали» противника из Белогоровки. Когда только прибыли на место, командиры нас построили и честно сказали, что не все вернутся домой. Конечно, это тяжело было осознать. А еще — представить, каково твоей семье, которую так любишь, и деткам в саду. И когда рядом разрывался снаряд, перед глазами будто проносилась вся жизнь. Одно дело — смотреть военный фильм, другое — когда это наяву, а ты просто прыгаешь в окоп, чтобы спастись. Но главное — не паниковать.
Тяжелее всего за ленточкой переносить разлуку с семьей, считает боец. Личный архив героя публикации.
ПОЗЫВНОЙ «АПОСТОЛ».
Держаться в окопах рядовому помогла вера.
— Ребята заметили, что я молился, и дали мне позывной «Апостол». На передовой это становится твоим вторым именем. И, наверное, с Божьей помощью у меня и у большинства парней из моего отряда все хорошо. Главное — не оставлять ребят один на один с их тревогами и самому не замыкаться в себе. Мы говорили о наших семьях, и на душе становилось теплее.
С боевыми товарищами. Личный архив героя публикации.
Самым сложным стал на передовой Новый 2023-й год.
— Это был первый мой Новый год, который я встретил в разлуке с семьей. И в какой-то момент осознание этого, груз ответственности — да все сразу навалилось, что даже слезы закапали. Но не при мужиках — как-то не принято слабость показывать в коллективе. Помню, тогда я сидел один у буржуйки — был истопником. В тот момент и произошла бешеная переоценка ценностей. Понял, как в обычной жизни мы не замечаем и не ценим тишину на природе, воду в кране и семью рядом.
Донской силач. Личный архив героя публикации.
«НОЖКИ ТЯНЕМ, РУЧКИ!».
Но и во время службы дончанин не расстается со спортом.
— Это уже образ жизни. Так что, организовал себе самодельную штангу. А парни, зная, что я коллекционирую гири, много привозили интересных в подарок. Помню, что как-то после освобождения города командир сказал: «Раз учитель физкультуры, организуй ребятам веселые старты!» Ну, я и устроил им пробежку, соревнования по настольному теннису и гиревому спорту.
Теперь сержант Шорлуян снова физинструктор, только зачеты принимает у военных. Личный архив героя публикации.
Правда, периодически забывал, что с сослуживцами работаю, и вспоминал детей. И как в фильме «Джентльмены удачи» проскальзывали привычки сотрудника детсада. Когда я говорил взрослым мужикам-фронтовикам «ножки тянем, ручки!», они заливались хохотом.
В тыловую часть Манука перевели летом в должности сержанта. Здесь он снова ведет физподготовку, правда, теперь у военнослужащих.
— Дважды в год контрактники сдают нормативы по физподготовке. Я принимаю у них зачеты. Вот встали перед тобой в три-четыре шеренги 200 человек, и ты проводишь разминку. Кружок по стадиону бегом, а следующий — с упражнениями. И в методичках все прописано: как надо говорить. Но все равно невольно проскальзывали «ручки-ножки-пяточки».
Сам силач готовится к военным соревнованиям. Личный архив героя публикации.
Уже после меня начальник боевой физической подготовки вызвал и, смеясь, сказал: «Завязывай с ручками и ножками. Перед тобой фронтовики стоят, которые с передовой приехали». С тех пор дончанин такие выражения убрал. Но обещает, что когда вернется домой, будет переучиваться с «Равняйсь! Смиииирна!» опять на «ручки-ножки».
«У ЭТИХ РЕБЯТ НЕ БЫЛО ДЕТСТВА».
— В садике меня ждут, и в школу тоже позвали преподавать. А в отпусках приглашают на «Разговоры о важном». И на этих встречах я стараюсь донести школьникам, как важно ценить то, что у них есть. Наша детвора может капризничать, мол, «хочу Айфон!». А дети Донбасса в 2022 году об этом даже не думали. Их заботило: где согреться, что поесть и как искупаться. И не дай Бог, чтобы дети в тылу это узнали, но понимать это важно.
Поначалу после работы в детсаду физинструктор и к фронтовику мог обратиться, как к маленькому воспитаннику, но уже исправился. Личный архив героя публикации.
До сих пор перед глазами у Манука — походы на стихийный рынок после освобождения Северодонецка.
— Там детки попрошайничали, бежали к нам, потому что знали — солдат всегда покормит. Мы и покупали им пирожки пакетами. Как-то один мальчонка попросил у моего сослуживца денег на обувь, а тот наказал ему: «Смотри, обувь и купи!». А на следующий увидел, как парнишка бежал радостно в новых кроссовках. Я от этой истории мурашками покрылся. У тех ребят без мирного неба над головой не было детства. Они не знали, каково это — играть в мяч на открытой площадке, зато отлично соображали, что делать при ракетной опасности и по звуку различали, какого калибра летел снаряд.
Оказавшись в тыловой части, боец решил обязательно помогать детворе.
Односельчане собрали много подарков для воспитанников коррекционной школы в ЛНР. Личный архив героя публикации.
— Стал узнавать, есть ли поблизости детский дом. Оказалось, что под Луганском есть коррекционная школа-интернат. Вышел на заведующую и спросил, какая нужна помощь. Лично убедился, что там коллектив по-настоящему болеет за деток, и тогда уже обратился за помощью в администрацию своего села Большие Салы. Я думал, что и трети «КамАЗа» не наберется. Но на предложение откликнулись и школа, и садик, и предприниматели, и много обычных жителей. Помощи собрали полный грузовик! Машину выделил командир.
«ЭТО НАСТОЯЩИЙ КАЙФ! “.
В интернате даже устроили спортивный праздник и вручили подарки. Особенно ребятня была рада электронным планшетам.
— Ко мне подошел худенький такой рыжий пацаненок лет пяти. Я взял его на руки, а он давай играть с медалями на кителе. Спросил его: «Тебя забрать?» А он, испугавшись, ответил: «Нет, мне здесь хорошо». И видно, что малыш говорил искренне. Значит, его здесь любят и не обижают, хорошо о нем заботятся.
Односельчане бойца собрали полный «КамАЗ» подарков для Перевальской коррекционной школы-интерната. Личный архив героя публикации.
А еще Манук, будучи в отпуске дома, организовал соревнования в райцентре — селе Чалтырь — по силовым видам спорта.
— Я вышел на фонд «Дарина», где помогают деткам с онкологическими заболеваниями. И собранные на соревнованиях деньги передали туда. Для этого сделали вход по 500 рублей. Знаю, что ребенку купили дорогостоящие ампулы для химиотерапии.
И дончанин планирует продолжать.
— Приносить пользу и делать благое дело — это настоящий кайф. Особенно, когда все родное село объединяется. Собираем еще помощь для коррекционной школы в ЛНР: закупаем раскраски, пластилин, игровые снаряды для развития мелкой моторики и тренажеры для деток с ДЦП.
Детвору порадовали подарками и устроили им «Веселые старты». Личный архив героя публикации.
«СПАСИБО» ОНИ СКАЖУТ СО ВРЕМЕНЕМ".
К опытному педагогу даже обращалась администрация Луганска за помощью в подготовке веселых стартов для детей из пяти детских домов на большой праздник — День воссоединения с Россией, 30 сентября.
— Собрали целый стадион и устроили настоящие соревнования. С гимном, поднятием флага, перетягиванием каната и армрестлингом. Всем понравилось! Когда примем все зачеты у взрослых, готов помогать и местной детворе.
Но еще и армия зовет Манука показать богатырскую силу.
— У нас проводится Кубок Армии и Кубок Вооруженных сил — это как Олимпиада для военных. Буду выступать как гиревик. Ведь в свое время я установил рекорд района: 85 раз с одной сменой рук поднял двухпудовую гирю, весом в 32 кг. Хочется быть примером детям, чтобы увлечь их спортом, чтобы молодое поколение росло здоровым, в дружном коллективе и закалялось в спортивном режиме подальше от дурных компаний. «Спасибо» они скажут со временем.