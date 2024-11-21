Фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси

Белорусское телевидение описало то, как оппозиция планирует захватить власть в республике. Об этом говорится в фильме-расследовании телеканала ОНТ «Бесы: как хотят захватить Беларусь».
В эфире телеканала ОНТ прозвучало, что нападение на Беларусь планируется с трех направлений — из Литвы, Польши и Украины.
Отмечается, что после провала попыток захвата власти в 2020 году белорусской оппозицией при помощи западных стран началась подготовка к силовому варианту.
Для этого на Беларусь идет массированная информационная атака, а в белорусских регионах ведется поиск приверженцев оппозиции.
Сообщается, что в качестве объектов для вторжения боевиков могут стать Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы.
В телефильме говорится: «В это же время в стране начинают действовать ячейки по принципу ударил-отошел, захватывать небольшие населенные пункты, поселки».
Одновременно по стратегическим объектам белорусской инфраструктуры наносятся удары беспилотниками. Планы врага предполагают, что в стране наступит хаос. Затем захватываются областные центры и Минск.
«Когда Беларусь якобы освобождена, в страну прибывают беглые демократические силы», — описал сценарий захвата власти ОНТ.
Боевые группы заходят с разных направлений. В Польше и Литве — это хоругви, а в Украине главная ударная сила — белорусский добровольческий корпус.
В эфире показали белорусского гражданина Максима Ралько, который принимал участие в боевых действиях и до недавнего времени жил в Польше.
Он сказал, что бойцы должны были ждать приказа выдвинуться в Беларусь. Для этого собирают оружие.
— Это все готовится для нападения на Беларусь, — сказал он.
По его словам, для возможного вторжения в Беларусь подготовлены тысячи комплектов военной формы различных белорусских спецподразделений. А боевиков белорусских готовят западные спецслужбы.
Ранее мы писали, что в КГБ Беларуси сообщили, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.
Тем временем в КГБ сообщили, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.
Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь.