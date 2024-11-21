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Фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси

В фильме ОНТ озвучили сценарии Запада по захвату власти в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусское телевидение описало то, как оппозиция планирует захватить власть в республике. Об этом говорится в фильме-расследовании телеканала ОНТ «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

В эфире телеканала ОНТ прозвучало, что нападение на Беларусь планируется с трех направлений — из Литвы, Польши и Украины.

Отмечается, что после провала попыток захвата власти в 2020 году белорусской оппозицией при помощи западных стран началась подготовка к силовому варианту.

Для этого на Беларусь идет массированная информационная атака, а в белорусских регионах ведется поиск приверженцев оппозиции.

Сообщается, что в качестве объектов для вторжения боевиков могут стать Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы.

В телефильме говорится: «В это же время в стране начинают действовать ячейки по принципу ударил-отошел, захватывать небольшие населенные пункты, поселки».

Одновременно по стратегическим объектам белорусской инфраструктуры наносятся удары беспилотниками. Планы врага предполагают, что в стране наступит хаос. Затем захватываются областные центры и Минск.

«Когда Беларусь якобы освобождена, в страну прибывают беглые демократические силы», — описал сценарий захвата власти ОНТ.

Боевые группы заходят с разных направлений. В Польше и Литве — это хоругви, а в Украине главная ударная сила — белорусский добровольческий корпус.

В эфире показали белорусского гражданина Максима Ралько, который принимал участие в боевых действиях и до недавнего времени жил в Польше.

Он сказал, что бойцы должны были ждать приказа выдвинуться в Беларусь. Для этого собирают оружие.

— Это все готовится для нападения на Беларусь, — сказал он.

По его словам, для возможного вторжения в Беларусь подготовлены тысячи комплектов военной формы различных белорусских спецподразделений. А боевиков белорусских готовят западные спецслужбы.

Ранее мы писали, что в КГБ Беларуси сообщили, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.

Тем временем в КГБ сообщили, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.

Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь.