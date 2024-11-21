Пятая часть ростовчан проведет новогодние каникулы на работе

Четверо из 10 ростовчан проведут новогодние каникулы дома, а каждый пятый — на работе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Ростова-на-Дону.
—37% ростовчан проведут большую часть новогодних каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьей, посетить театры, музеи, кино и детские елки, — сказано в сообщении.
8% респондентов будут отдыхать на даче, 5% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 3% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.
21% ростовчан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.
Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (22 и 14% соответственно). Среди ростовчан до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (21%), а также поедет в гости (12%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (38%). Чем старше ростовчане, чем чаще они выбирают поездку по России (среди горожан до 35 лет таких 4%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 6%).