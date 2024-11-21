Пятая часть ростовчан проведет новогодние каникулы на работе

Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (22 и 14% соответственно). Среди ростовчан до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (21%), а также поедет в гости (12%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (38%). Чем старше ростовчане, чем чаще они выбирают поездку по России (среди горожан до 35 лет таких 4%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 6%).