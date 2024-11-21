Дорогу в обход Усолья-Сибирского открыли в Иркутской области

Председатель правительства России Михаил Мишустин поучаствовал в торжественном открытии нового участка трассы в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве транспорта РФ.
Так в Приангарье появилась дорога в обход города Усолье-Сибирского и поселка Тельма. Строительство признано одним из самых масштабных за прошедшие 80 лет.
— Новая дорога — продолжение обхода Ангарска. Теперь маршрут Мальта — Иркутск, а это около 100 километров, на всем протяжении будет иметь четыре полосы. При этом пропускная способность трассы в этом направлении увеличится до 30 тысяч авто в сутки — рассказали в министерстве.
Дорожники выполнили большой объем работ, теперь трасса соответствует всем требованиям. Помимо этого дорога стала шире, сделали дополнительные полосы движения на подъем. Установили новое освещение и 20 километров ограждения, убрали все резкие уклоны, спуски, повороты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что нейрохирурги из Иркутска проводят операции по профилактике и лечению инсульта.