Дорогу в обход Усолья-Сибирского открыли в Иркутской области

— Новая дорога — продолжение обхода Ангарска. Теперь маршрут Мальта — Иркутск, а это около 100 километров, на всем протяжении будет иметь четыре полосы. При этом пропускная способность трассы в этом направлении увеличится до 30 тысяч авто в сутки — рассказали в министерстве.