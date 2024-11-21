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Набережную Лейтенанта Шмидта подтопило из-за подъема воды в Неве

На ситуацию оказал влияние юго-западный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

В ночь на 21 ноября циклон вышел на территорию Финляндии, из-за чего преобладающий в Петербурге ветер поменял направление на южное и юго-западное. И если на пешеходов стихия практически не повлияла, то на уровень воды — однозначно да. О подробностях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.

— Это классическая картина, пусть и не частая в Северной столице. Это утренний кадр подъема воды при отметке в 130 сантиметров. Нижний пандус набережной Лейтенанта Шмидта в самых низких местах подтоплен.

пояснил синоптик

Колесов добавил, что уже в ближайшее время ситуация поменяется. Вода начнет потихоньку уходить в прежнее русло.