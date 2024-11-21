Набережную Лейтенанта Шмидта подтопило из-за подъема воды в Неве

В ночь на 21 ноября циклон вышел на территорию Финляндии, из-за чего преобладающий в Петербурге ветер поменял направление на южное и юго-западное. И если на пешеходов стихия практически не повлияла, то на уровень воды — однозначно да. О подробностях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
— Это классическая картина, пусть и не частая в Северной столице. Это утренний кадр подъема воды при отметке в 130 сантиметров. Нижний пандус набережной Лейтенанта Шмидта в самых низких местах подтоплен.
Колесов добавил, что уже в ближайшее время ситуация поменяется. Вода начнет потихоньку уходить в прежнее русло.