В Пермском крае нарушители правил охоты заплатят свыше 130 тысяч рублей

В Пермском крае с начала ноября за нарушение правил охоты к административной ответственности привлекли 64 человека, а также изъяли четыре нелегальных ружья. Сумма штрафов охотникам составила 131 тыс. руб.
В краевом Минприроды напомнили, что 21 ноября на территории региона завершился срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь.
Охотникам необходимо в течение 20 дней после окончания срока охоты предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. В противном случае это повлечет отказ в выдаче разрешений на охоту в течение последующего года.