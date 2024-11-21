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В Пермском крае нарушители правил охоты заплатят свыше 130 тысяч рублей

К административной ответственности в Прикамье с начала ноября привлекли 64 охотника.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае с начала ноября за нарушение правил охоты к административной ответственности привлекли 64 человека, а также изъяли четыре нелегальных ружья. Сумма штрафов охотникам составила 131 тыс. руб.

В краевом Минприроды напомнили, что 21 ноября на территории региона завершился срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь.

Охотникам необходимо в течение 20 дней после окончания срока охоты предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. В противном случае это повлечет отказ в выдаче разрешений на охоту в течение последующего года.