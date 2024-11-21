Поиски 14-летней школьницы свернули спустя два с половиной месяца

В Уфе завершились поиски 14-летней девочки. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Подросток пропала в позапрошлом месяце — 6 сентября. Несколько минут назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.
Где все это время была девочка — не уточняется.
Отметим, что за последние полтора года девочка пропадает уже в третий раз: «БашРегионСпас» искал ее в середине мая прошлого года и в апреле текущего.
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