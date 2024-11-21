В Сочи утвердили проект пешеходной зоны в горном кластере

По данным ведомства, строительство пешеходной зоны остается актуальным, однако вопрос об источниках финансирования пока не решен. Проекты уже согласованы курортами «Красная Поляна», «Газпром Поляна», «Роза Хутор», а также администрацией Сочи и министерством курортов.
Годом ранее в рамках объединения инфраструктуры курортов Красной Поляны, Эсто-Садка и горнолыжных комплексов были обустроены пассажирские конвейеры (траволаторы). Проект направлен на развитие туристической привлекательности Краснодарского края.