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В Сочи утвердили проект пешеходной зоны в горном кластере

Администрация Краснодарского края совместно с представителями горнолыжных курортов утвердили проект создания единой пешеходной зоны в горном кластере Сочи. Об этом Ъ-Кубань сообщили в пресс-службе министерства курортов региона.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, строительство пешеходной зоны остается актуальным, однако вопрос об источниках финансирования пока не решен. Проекты уже согласованы курортами «Красная Поляна», «Газпром Поляна», «Роза Хутор», а также администрацией Сочи и министерством курортов.

Годом ранее в рамках объединения инфраструктуры курортов Красной Поляны, Эсто-Садка и горнолыжных комплексов были обустроены пассажирские конвейеры (траволаторы). Проект направлен на развитие туристической привлекательности Краснодарского края.

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