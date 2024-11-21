Новорожденную с пороком сердца спасли хирурги из Новосибирска

Команда Центра под руководством хирурга Алексея Войтова с помощью катетера открыла выход из правого желудочка и расширила его баллоном. Спустя неделю был проведен второй этап лечения, потому что желудочек, хоть и подрос, не справлялся с нагрузкой. Врачи на время открыли артериальный проток с помощью стента.