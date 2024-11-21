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Новорожденную с пороком сердца спасли хирурги из Новосибирска

Близняшки Арина и Варвара родились недоношенными, у второй девочки еще в утробе матери был выявлен синдром гипоплазии правых отделов.

Источник: Getty Images/Unsplash

Кардиохирурги из центра Мешалкина выстроили такую схему лечения, которая поможет новорожденной без операционного вмешательства.

Синдром гипоплазии правых отделов сердца — это комплекс анатомических аномалий органа. У Варвары правый желудочек сердца сильно уменьшен, а выход из него полностью перекрывался сросшимися створками клапана легочной артерии. В утробе матери доставку крови к легким обеспечивал только открытый артериальный проток, но после рождения он закрывается.

Первую помощь оказали в областном перинатальном центре, где прошли роды. На восьмой день Варвару перевели в клинику Мешалкина.

Команда Центра под руководством хирурга Алексея Войтова с помощью катетера открыла выход из правого желудочка и расширила его баллоном. Спустя неделю был проведен второй этап лечения, потому что желудочек, хоть и подрос, не справлялся с нагрузкой. Врачи на время открыли артериальный проток с помощью стента.

«Теперь основной фактор — время, ведь сердечная мышца способна растягиваться и тренироваться в процессе работы, как любая другая мышца организма», — говорит кардиохирург Алексей Войтов.

У малышки есть все шансы поправиться без оперативного вмешательства.

здоровье