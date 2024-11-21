Парковку ограничат на центральных улицах Нижнего Новгорода с 23 ноября

Временные ограничения на остановку и парковку транспортных средств на ряде центральных улиц Нижнего Новгорода будут действовать в связи с выполнением работ по содержанию автомобильных дорог с 21:00 23 ноября 2024 года до 09:00 15 марта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение будет действовать только на время уборочных работ — в этот период специалисты выставят информационные аншлаги, уточнили в департаменте.
Приводить дороги в порядок дорожно-эксплуатационные службы планируют в основном в ночное время, однако в дни непогоды работы могут проходить и днем.
Ограничения коснутся площади Минина и Пожарского, площади Максима Горького и площади Свободы, площади Сенной, площади Лядова, Георгиевскому съезду, Волжской набережной, набережной Лыковая Дамба, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, набережной Федоровского, Чернопрудскому переулку, улиц Большой Покровской, Малой Покровской, Минина, Варварской, Алексеевской, Новой, Короленко, Славянской, Ижорской, Фрунзе, Октябрьской, Грузинской, Ошарской, Максима Горького, Ильинской, Пискунова, Звездинке, Почаинской, Рождественской, улиц Заломова, Большой Печерской, Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Студеной, Зеленскому съезду, Маслякова, Ковалихинской, Суетинской, Ванеева, Стрелки, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской и Бетанкура.
Транспортные средства, препятствующие проведению работ, будут перемещены в границах обзора.
«Автомобилисты, будьте внимательны на дорогах и следуйте указаниям дорожных знаков», — отметили в дептрансе.
Ранее ДУКи доложили Шалабаеву об увеличении числа техники и рабочих.