Парковку ограничат на центральных улицах Нижнего Новгорода с 23 ноября

Временные ограничения на остановку и парковку транспортных средств на ряде центральных улиц Нижнего Новгорода будут действовать в связи с выполнением работ по содержанию автомобильных дорог с 21:00 23 ноября 2024 года до 09:00 15 марта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.