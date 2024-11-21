Виталий Хоценко подвел итоги работы на Транспортном форуме в Москве

«Наш регион находится на пересечении крупнейших транспортных путей. Сейчас, когда происходит переориентация внешнеэкономических связей с запада на восток и перераспределение грузопотоков в направлении стран Азии, наше расположение становится еще более выгодным», — отметил Виталий Хоценко.
По словам губернатора, сегодня наблюдается рост объемов грузоперевозок автотранспортом. Логистический потенциал Омской области в значительной мере раскроет строительство новой автомобильной дороги — Северного обхода города Омска. Эта трасса может стать продолжением коридора М-12 Москва — Казань путем расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и Северную Корею.
Проект стоимостью более 63 миллиардов рублей получил федеральную поддержку.
«С инвестором мы заключили концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Он свяжет два направления: Омск — Тюмень и Омск — Новосибирск. Новая дорога сократит пробег транзитного транспорта более чем на 20 километров», — рассказал Виталий Хоценко.
В рамках форума омский губернатор провел серию важных встреч. С руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко стороны договорились о создании мультимодального транспортного коридора Россия — Казахстан — Китай с использованием реки Иртыш. Подписали соглашение о взаимодействии.
С генеральным директором УК «Аэропорты регионов» Евгением Чудновским обсудили алгоритм аэропорта «Омск-Федоровка». С руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым — вопросы взаимодействия с базовым перевозчиком. Концессионное соглашение с «Омскаэроинвест» на создание нового аэрокомплекса к 2028 году уже подписано.
Фото: Правительство Омской области.
С зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным Виталий Хоценко обсудил возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорог. Поблагодарил за включение Омской области в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с выделением трехлетнего федерального финансирования в размере 1,9 миллиарда рублей. Уточнил планы по обновлению общественного транспорта.
С 2020 года при федеральной поддержке регион уже приобрел 362 новых автобуса и 111 троллейбусов.