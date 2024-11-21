Виталий Хоценко подвел итоги работы на Транспортном форуме в Москве

«Наш регион находится на пересечении крупнейших транспортных путей. Сейчас, когда происходит переориентация внешнеэкономических связей с запада на восток и перераспределение грузопотоков в направлении стран Азии, наше расположение становится еще более выгодным», — отметил Виталий Хоценко.