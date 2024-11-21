В Хабаровском крае 22 ноября пройдёт небольшой снег

Уже завтра в Хабаровске пройдет небольшой снег. Порадует он нас только один день, но если припорошит землю, уже хорошо. Городской пейзаж сразу поменяется, станет свежее, словно в хорошо убранном доме. В пятницу, 22 ноября, в краевом центре днем столбики термометров покажут −2…-4 градуса, ночью −7…-9, подует свежий северный ветер 7−12 метров в секунду. На юге края тоже ожидается снег. В Вяземском днем −2…-4, на рассвете −6…-8, в Бикине во второй половине дня те же −2…-4, в утренние часы −5…-7 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Тепло еще и в Советской Гавани, днем 0 до −2, ночью −6…-8 градусов, ночью пройдет небольшой снег. В Троицком тоже снег ночью, во второй половине дня −2…-4, ночью −7…-9. В Николаевске-на-Амуре небольшой снег, дневной фон температур −2…-4, ночной −9…-11 градусов. В Комсомольске-на-Амуре в светлое время −4…-6, ночной фон температур −11…-13 градусов и без осадков. На севере еще совсем неплохо. Так, в селе имени Полины Осипенко днем всего −3…-5, ночью −12…-14, в Аяне днем −5…-7, ночью −10…-12 градусов, в Чумикане в полдень −7…-9, на рассвете −11…-13 градусов, и всюду без осадков. Холодно в Охотске, днем там столбики термометров опустятся до отметки −12…-14 градусов, ночью еще ниже до −17…-19 градусов. В Чегдомыне тоже настоящая зима, днем там −9…-11, а вот ночью воздух остынет до −20… −22 градусов. На Амуре у Хабаровска средний ледоход.