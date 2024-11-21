Три аэропорта хотят обновить в Иркутской области по новому нацпроекту

Что касается текущих работ, то сейчас в аэропорту Братска подходит к концу первый этап реконструкции. В Усть-Илимске уже со следующего года авиагавань сможет принимать самолеты вместимостью более 20 пассажиров. Раньше здание было заброшено и не функционировало. Теперь в нем восстановили инфраструктуру, решается вопрос с радиомаячной системой. В неделю аэровокзал обслуживает пять рейсов по направлению в областной центр и обратно.