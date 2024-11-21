Три аэропорта хотят обновить в Иркутской области по новому нацпроекту

В Иркутской области планируют отремонтировать три аэропорта в Киренске, Ербогачене и Усть-Куте по новому нацпроекту «Эффективная транспортная система». Также в программу попало строительство аэровокзала в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, возведение нового комплекса в Бодайбо не вошло в проект.
— К сожалению, национальным проектом не предусмотрена реализация проекта по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо. А для нашей страны это крайне важно, так как именно в Бодайбинском районе реализуются три масштабных проекта в сфере золотодобычи, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Что касается текущих работ, то сейчас в аэропорту Братска подходит к концу первый этап реконструкции. В Усть-Илимске уже со следующего года авиагавань сможет принимать самолеты вместимостью более 20 пассажиров. Раньше здание было заброшено и не функционировало. Теперь в нем восстановили инфраструктуру, решается вопрос с радиомаячной системой. В неделю аэровокзал обслуживает пять рейсов по направлению в областной центр и обратно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области открыли дорогу в обход Усолья-Сибирского.