Пневмония и ОРВИ в Хабаровске отступили, но расслабляться рано

Схожая тенденция наблюдается и по другим инфекциям. COVID-19 диагностировали у 134 жителей, в том числе 10 детей, что на 5,6% меньше предыдущих показателей. Простудились 2 884 хабаровчанина, среди них 1 611 детей и 1 273 взрослых — снижение составило 11,5%. Грипп, по информации Роспотребнадзора, в городе не зафиксирован.