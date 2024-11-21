Пневмония и ОРВИ в Хабаровске отступили, но расслабляться рано

В Хабаровске заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю снизилась на 36,3%, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным Роспотребнадзора, инфекцию подхватили 288 человек, из них 197 детей и 91 взрослый. Это на 164 случая меньше, чем неделей ранее. Особенно заметно снижение среди детей — в 1,6 раза.
Схожая тенденция наблюдается и по другим инфекциям. COVID-19 диагностировали у 134 жителей, в том числе 10 детей, что на 5,6% меньше предыдущих показателей. Простудились 2 884 хабаровчанина, среди них 1 611 детей и 1 273 взрослых — снижение составило 11,5%. Грипп, по информации Роспотребнадзора, в городе не зафиксирован.
На начало недели из-за ОРВИ были закрыты четыре группы в детских садах, где заболели 55 из 111 воспитанников.
Медики предупреждают, что временное улучшение может смениться ростом простудных заболеваний с наступлением холодов. Жителям рекомендуют соблюдать профилактические меры: мыть руки и лицо, избегать мест скопления людей, носить маски, проветривать помещения и обращаться к врачу при первых симптомах.