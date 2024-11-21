56-метровую подпорную стену построили на Светланской, 131 во Владивостоке

Подпорную стену в районе дома № 131 по улице Светланская капитально отремонтировали по заказу администрации города. Работы выполняла специализированная подрядная организация. По данным мэрии, длина сооружения составила 56 метров, а высота — 4 метра, сообщает ИА PrimaMedia.
«Специалисты выполнили достаточно большой объем работ: начиная от демонтажа старой конструкции до возведения новой стены и устройства ограждения. Сейчас все работы уже завершены, включая благоустройство», — прокомментировал заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время продолжается ремонт подпорной стены на Спиридонова, 40. Здесь протяженность сооружения составит 60 метров, а высота достигнет 2,5 метра. Строители уже демонтировали старую стену и примыкающее асфальтовое покрытие, выбрали грунт и залили фундамент для новой стены. Сейчас рабочие монтируют бетонные блоки. По плану этот объект должен быть сдан до конца 2024 года.
Напомним, состояние подпорной стены на Спиридонова, 40, по данным городских властей, значительно ухудшилось в летне-осенний период из-за выпадения обильных осадков. Это повлияло на включение этого объекта в план ремонта в текущем году.
По заказу администрации города за этот строительный сезон также привели в порядок подпорные стены на Партизанском проспекте, 22а, Леонова, 64, Красного Знамени, 38, Днепровской, 13. В 2023 году были отремонтированы стены на Некрасовской, 58, Воропаева, 31, Жигура, 52а, Кипарисовой, 16, Крыгина, 1, Пушкинской, 52, Океанском проспекте, 83, Тунгусской, 31, Нерчинской, 23, Калинина, 111, в районе остановки «Школа милиции» на улице Котельникова и на Уборевича, 6.