56-метровую подпорную стену построили на Светланской, 131 во Владивостоке

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время продолжается ремонт подпорной стены на Спиридонова, 40. Здесь протяженность сооружения составит 60 метров, а высота достигнет 2,5 метра. Строители уже демонтировали старую стену и примыкающее асфальтовое покрытие, выбрали грунт и залили фундамент для новой стены. Сейчас рабочие монтируют бетонные блоки. По плану этот объект должен быть сдан до конца 2024 года.