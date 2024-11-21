Следующая неделя не порадует жителей Приморья погодой

С 26 по 27 ноября Приморский край настигнет циклон. Сейчас известны его две основные траектории.
«Согласно одной из версий, циклон, сформировавшийся над водами Жёлтого моря, в течение дня 26 ноября достигнет Японского моря и будет двигаться в северо-восточном направлении, оставаясь вблизи прибрежных районов. По другой версии, циклон 26 ноября приблизится к Владивостоку, после чего направится в сторону Приморского края и далее — в Хабаровский край. На данный момент обе версии имеют примерно равные шансы на реализацию. Однако независимо от того, какой путь выберет циклон, существует реальная опасность его значительного влияния на погодные условия в Приморском крае», — прокомментировала пресс-служба Примгидромета.
На территории Приморского края пройдут самые разные осадки. Например, дождь, снег и дождь со снегом. Также могут образоваться гололедные явления. Сейчас сотрудники Примгидромета следят за ситуацией и проводят мониторинг.
Учитывая недавние события с массовыми ДТП, службы рекомендуют не ездить на летней резине, быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.