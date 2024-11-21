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Валентина Алексеева рассказала о реакции конкуренток на участие РФ в «Мисс Вселенная»

Источник: Известия

Валентина Алексеева из Чувашской Республики, представлявшая Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024», в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала, что не подвергалась хейту со стороны организаторов и участниц из других стран, но была к этому готова.

«Очень много вопросов по поводу того, как относятся к России на таких конкурсах. На самом деле всё хорошо. Не возникало ни с кем конфликтов. Я общалась абсолютно со всеми девочками. Организаторы тоже относились ко мне хорошо. Атмосфера была очень дружелюбной. Да, я была готова к тому, что на мировом конкурсе может произойти всё что угодно. Но в мою сторону не было никакого хейта и негатива. Я шла на этот конкурс с позитивным настроем, и поэтому, я думаю, всё хорошо закончилось», — сказала Алексеева «Известиям».

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» и попала в топ-12. Финал состоялся в ночь на 17 ноября в Мексике. Победу россиянка уступила 21-летней представительнице Дании Виктории Кьер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Девочки в топ просто так не попадают».