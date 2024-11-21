Бухгалтер из Омска выиграла более миллиона рублей в лотерею

«Как сейчас помню, на сайте “Столото” я купила лотерейный билет и выиграла небольшую сумму, которую перевела в электронный кошелёк. Позже на эти деньги взяла ещё несколько билетов и только вечером проверила результат. Когда увидела много ноликов, просто ахнула от удивления», — рассказала победительница.