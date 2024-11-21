Бухгалтер из Омска выиграла более миллиона рублей в лотерею

Омичка, которая работает бухгалтером, приобрела билет «Спортлото “5 из 36” и выиграла 1 млн рублей. Благодаря дополнительно отмеченному числу в первом поле билета сумма выигрыша увеличилась на 30 тысяч рублей и составила 1 030 000 рублей.
«Как сейчас помню, на сайте “Столото” я купила лотерейный билет и выиграла небольшую сумму, которую перевела в электронный кошелёк. Позже на эти деньги взяла ещё несколько билетов и только вечером проверила результат. Когда увидела много ноликов, просто ахнула от удивления», — рассказала победительница.
После выигрыша бухгалтер хотела исполнить свою мечту — подняться на Эверест. Однако планы изменились.
«В итоге я предпочла выручить сестру и добавила ей недостающую сумму на квартиру. Благополучие близкого человека для меня гораздо важнее, а на Эверест я ещё обязательно попаду», — отметила омичка.