Пожароопасный сезон завершен в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился пожароопасный сезон. Последним районом стало Кербинское лесничество в районе имени Полины Осипенко. Приказ подписал министр лесного хозяйства и лесопереработки региона Андрей Самойлов. Кроме того, в крае снят особый противопожарный режим, введенный правительством. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Пожароопасный сезон в этом году оказался непростым. Первый лесной пожар был зарегистрирован 27 марта, а последний потушили 2 ноября. Слаженная и оперативная работа служб позволила сократить количество возгораний в два раза, а их общую площадь — втрое по сравнению с прошлым годом», — рассказал и.о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов Максим Таранов.
С начала пожароопасного сезона в крае зафиксировано 389 лесных пожаров, из которых 53 пожара произошли в зоне контроля. За первые сутки удалось потушить 212 пожаров.
Весной и осенью основными причинами возгораний стала неосторожность местных жителей — 233 пожара. Летом большинство возгораний (109) возникло из-за грозовой активности.
«В период высокой пожарной опасности для тушения лесных возгораний оперативно принимались экстренные меры, с привлечением федерального резерва ФБУ “Авиалесоохрана”. После стабилизации ситуации в крае наши специалисты также помогали соседним регионам — Чукотскому автономному округу, Забайкальскому краю и Республике Саха (Якутия)», — сказал Максим Таранов.
В рамках федеральной кампании «Останови огонь!» лесная охрана провела около 14 тысяч патрулей, разъясняя правила безопасности и раздавая листовки. По итогам составлено 53 протокола и вынесено 33 предостережения. Несмотря на закрытие сезона, специалисты продолжают мониторинг лесов и готовят технику к следующему году.