Пожароопасный сезон завершен в Хабаровском крае

«Пожароопасный сезон в этом году оказался непростым. Первый лесной пожар был зарегистрирован 27 марта, а последний потушили 2 ноября. Слаженная и оперативная работа служб позволила сократить количество возгораний в два раза, а их общую площадь — втрое по сравнению с прошлым годом», — рассказал и.о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов Максим Таранов.