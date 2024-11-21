БЖД назвала график туров к Деду Морозу в Беловежскую пущу на поездах по цене от 190 рублей

О возможности отправиться в путешествие на поезде в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще рассказали в пресс-центре БЖД.
На новогодние праздники организуются соответствующие программы и экскурсии в Брестскую область.
Как известно, в Беловежской пуще есть поместье белорусского Деда Мороза. К нему в гости предлагают отправиться на новогоднем поезде в сопровождении проводниц-снегурочек.
Железнодорожные туры запланированы на 13−14, 20−21, 24−25 декабря, 6−7 и 10−11 января.
Поезд прибудет в Брест. А в Беловежскую пущу пассажиры отправятся на автобусах. В Национальном парке гостей ждет насыщенная программа.
А на обратном пути пассажиры встретятся уже с железнодорожным Дедом Морозом.
Стоимость тура — от 190 до 260 рублей. Она зависит от даты путешествия и возраста пассажиров.
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