На Урале опустевшее из-за аварии водохранилище начало наполняться водой

Дамбу на Киалиме прорвало после сильных дождей, пришедших в Челябинскую область с Каспийским циклоном в июле. Водохранилище переполнилось и буквально в считанные часы уничтожило насыпь на реке Большой Киалим, затопив поселок ниже по течению. Сам Карабаш лишился одного из двух питьевых источников, потеряв шесть миллионов кубометров чистейшей воды.