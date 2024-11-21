На Урале опустевшее из-за аварии водохранилище начало наполняться водой

"Порядка полутора кубов в секунду поступает в водохранилище с реки Большой Киалим, — пояснил на своей страничке в соцсетях глава Карабашского городского округа Станислав Афанасьев. — Около 0,5 кубов мы сбрасываем через донный клапан для водоснабжения военного городка.
По расчетам градоначальника, при таком притоке воды для наполнения водохранилища до целевой отметки в 2,5 миллиона кубометров потребуется не более полумесяца. Но чтобы запустить насосную станцию, снабжающую водой часть Карабаша, объема, который уже набран, вполне достаточно.
Как уже писала «РГ», ранее мэр заявил о намерениях до конца года создать условия для заполнения водохранилища до уровня, достаточного для полноценного снабжения города. Для этого строительство временной перемычки перед размытой дамбой планировали завершить до 30 ноября.
Сейчас подрядная организация ремонтирует насосы, водоводы, рыбозащитные сооружения. На одном из насосов уже проводятся пусконаладочные мероприятия. Проверяется герметичность магистрали. Ее тоже необходимо прочистить и заново хлорировать.
По словам Станислава Афанасьева, это займет еще пять дней. После чего воду проверят на химический состав отсутствие вредных примесей, и ее снова можно будет подавать в город.
Дамбу на Киалиме прорвало после сильных дождей, пришедших в Челябинскую область с Каспийским циклоном в июле. Водохранилище переполнилось и буквально в считанные часы уничтожило насыпь на реке Большой Киалим, затопив поселок ниже по течению. Сам Карабаш лишился одного из двух питьевых источников, потеряв шесть миллионов кубометров чистейшей воды.
В ходе совместной проверки Ростехнадзора и прокуратуры установлено, что к ЧП привели грубые нарушения правил эксплуатации гидротехнического сооружения, которое долгое время не обслуживалось и не ремонтировалось. Кроме того, должным образом не контролировался уровень подъема водохранилища.