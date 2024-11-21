Восемь участков дорог обновят в 2025 году в Правобережном округе Иркутска

В Иркутске в следующем году планируют отремонтировать восемь участков дорог. Как сообщили в пресс-службе городской думы, Тема оговаривалась на заседании комиссии по вопросам транспорта связи и охраны окружающей среды.
— Ремонт пройдет по улице Рабочая от Сухэ-Батора до Маратовской развязки, переулок Черемховский от Чкалова до Черемховского переулка 9б, улицам Российская от бульвара Гагарина до Ленина, Дзержинского от Ленина до улицы Октябрьской Революции, Карбышева от Дмитрия Донского до Северной и Чапаева от Шевцова до Радищева, — поделились в думе города.
Кроме того, в планах полностью обновить в 2026 году улицу Марии Цукановой. В следующем году уже начнется разработка проекта. Всего на 2026 год запланировано обновить 7,8 километров. Правда, протяженность может еще поменяться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области три северных аэропорта и один в Иркутске вошли в новый нацпроект.