Восемь участков дорог обновят в 2025 году в Правобережном округе Иркутска

— Ремонт пройдет по улице Рабочая от Сухэ-Батора до Маратовской развязки, переулок Черемховский от Чкалова до Черемховского переулка 9б, улицам Российская от бульвара Гагарина до Ленина, Дзержинского от Ленина до улицы Октябрьской Революции, Карбышева от Дмитрия Донского до Северной и Чапаева от Шевцова до Радищева, — поделились в думе города.