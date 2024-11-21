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В Екатеринбурге улицу Полевую закроют до 22 ноября

В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Полевой.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения вводятся до 22 ноября. Об этом сообщили в администрации города.

Проезд транспорта будет закрыт на участке от Полевой, 50, до Тюльпановой, 4. Специалисты АО «Екатеринбурггаз» будут проводить работы по прокладке газопровода.

— Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Автомобили смогут объехать закрытый участок по переулку Чуцкаева и улице Полевой. На схему движения общественного транспорта ограничения не повлияют. После проведения работ элементы благоустройства будут восстановлены.