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Серые гуси сделали остановку в Петербурге и успели познакомиться с местной скандалисткой

Два серых гуся по дороге из арктической тундры на зимовку отстали от своей стаи и решили отдохнуть в Петербурге. Об этом рассказывает 21 ноября биолог Павел Глазков в своем канале Каждой твари по паре.

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Гуси вегетарианцы, питаются, в основном, молодой зеленой травой, клубнями и корешками. Трава на газоне им понравилась.

«Удивительно: дикие птицы совершенно не боятся людей! Вероятно, они никогда не видели человека, и не понимают, что мы можем представлять для них опасность», — пишет Павел Глазков.

Во время съёмки появилась ворона. Сначала гости её отогнали, а потом, когда она прилетела второй раз, решили с ней не связываться. Они уверенно поднялись на крыло и полетели в сторону Финского залива и Западной Европы — туда, где они зимуют.

флора и фауна