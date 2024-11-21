В осенней акции «Неделя без турникетов» на Дону приняли участие более 40 тысяч учащихся

Эта осень стала временем рекордов. Более 17 тысяч учащихся познакомились с профессиями и предприятиями в очном формате. Они побывали на различных производствах, своими глазами увидели процесс создания различных машин и агрегатов, задали вопросы специалистам и получили ценные знания, которые позволят осознанно выбрать будущую профессию.