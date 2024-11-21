В осенней акции «Неделя без турникетов» на Дону приняли участие более 40 тысяч учащихся

Подведены итоги осенней акции «Неделя без турникетов». По данным Ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России свыше 40 тысяч школьников и студентов смогли познакомиться с работой предприятий, работающих в регионе.
— Благодаря акции «Неделя без турникетов» мы смогли заинтересовать карьерой в производственной, инженерной сфере тысячи школьников и студентов. Предприятия машиностроительного комплекса и ОПК творчески подходят к организации профориентационных мероприятий, используя различные форматы и новые технологии, — рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева.
Более 17 тысяч учащихся познакомились с профессиями и предприятиями в очном формате. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой.
Эта осень стала временем рекордов. Более 17 тысяч учащихся познакомились с профессиями и предприятиями в очном формате. Они побывали на различных производствах, своими глазами увидели процесс создания различных машин и агрегатов, задали вопросы специалистам и получили ценные знания, которые позволят осознанно выбрать будущую профессию.
Как отметила Лидия Новосельцева, организаторами экскурсий была проделана колоссальная работа для того, чтобы получился отличный командный результат.
Учащиеся побывали на различных производствах, своими глазами увидели процесс создания различных машин и агрегатов. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой.
Также в этом сезоне было больше участников — 62 юридических лица. Среди них было 35 предприятий, 19 учреждений СПО и 6 вузов.
Напомним, Союз машиностроителей России проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» с 2015 года. Она проходит дважды в год — весной и осенью. В ее организации и проведении принимают активное участие ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги России.