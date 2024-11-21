Сотрудники экстренной службы в Белорецке спасли попавшую в беду кошку

Вчера вечером, 20 ноября, в башкирском городе Белорецк сотрудники экстренной службы пришли на помощь попавшей в беду кошке. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Животное залезло на электрический столб и не смогло слезть. К кошке выехали сотрудники Госкомитета по ЧС. На месте специалисты развернули трехколенную лестницу и с ее помощью спасатели спустили четвероногую на землю.
— Пушистую любительницу высоты передали ее хозяйке, — поведали в ГК ЧС.
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