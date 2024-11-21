Нижегородская канатная дорога не работает из-за ветра 21 ноября

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условия. Об этом сообщил автоинформатор воздушной переправы.
Пока что неизвестно, когда пассажиры смогут воспользоваться канатной дорогой. По данным синоптиков, ветер в Нижнем Новгороде к вечеру только усилится.
Напомним, МЧС предупредило жителей Нижегородской области о сильном ветре 22 ноября. Непогода может стать причиной обрыва линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций, падения деревьев и нарушений в работе объектов ЖКХ.
Ранее сообщалось, что 993 специалиста «Нижновэнерго» готовы устранять последствия сильного ветра.