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Нижегородская канатная дорога не работает из-за ветра 21 ноября

Время возобновления работы переправы неизвестно.

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условия. Об этом сообщил автоинформатор воздушной переправы.

Пока что неизвестно, когда пассажиры смогут воспользоваться канатной дорогой. По данным синоптиков, ветер в Нижнем Новгороде к вечеру только усилится.

Напомним, МЧС предупредило жителей Нижегородской области о сильном ветре 22 ноября. Непогода может стать причиной обрыва линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций, падения деревьев и нарушений в работе объектов ЖКХ.

Ранее сообщалось, что 993 специалиста «Нижновэнерго» готовы устранять последствия сильного ветра.