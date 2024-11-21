Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею более 36 млн рублей

Евгений С. из Нижнего Новгорода выиграл 36 444 435 рублей в ходе 315308-го тиража гослотереи «Рапидо». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
В судьбоносный день он сначала выиграл 1200 рублей, затем — 6 000 рублей. Нижегородец не стал забирать призовую сумму, снова купил несколько билетов и оказался в числе лотерейных миллионеров.
«Всегда интересовало, как чувствуют себя люди, которые выигрывают многомиллионные суммы. Теперь понимаю, когда я увидел в личном кабинете выигрыш, у меня затряслись руки», — поделился он.
На призовые средства Евгений обновит автомобиль, а оставшуюся часть денежной суммы разделит между близкими.
Ранее сообщалось, что выигравшего миллион рублей в лотерею пытаются найти в Нижегородской области.