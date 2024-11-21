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СК РФ проконтролирует расследование дела о смерти инвалида в Ростовской области

Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 23-летнего парня из Сальского района.
Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ поручил доложить о расследовании дела о смерти инвалида в Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

В сети Интернет появилась информация о смерти 23-летнего парня из Сальского района. По данным следствия, в августе этого года местный житель был госпитализирован в больницу с тупой травмой живота. Несмотря на усилия медиков, спасти молодого человека не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Напомним, в Ростове в июне 2024 года завершили расследование уголовного дела об избиении ребенка-инвалида, которое произошло в торговом центре в Северном микрорайоне в апреле этого года, сообщает региональный следком.