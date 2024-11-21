СК РФ проконтролирует расследование дела о смерти инвалида в Ростовской области

В сети Интернет появилась информация о смерти 23-летнего парня из Сальского района. По данным следствия, в августе этого года местный житель был госпитализирован в больницу с тупой травмой живота. Несмотря на усилия медиков, спасти молодого человека не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.