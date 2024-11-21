В Самаре 26 ноября презентуют сериал «Плевако» с Безруковым в главной роли

После зрительского показа самарцев ждет автограф-сессия и общение с актером Олегом Савцовым, который исполнил роль помощника адвоката. Чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке, так как количество билетов ограничено.