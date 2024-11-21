В Самаре 26 ноября презентуют сериал «Плевако» с Безруковым в главной роли

В Самаре презентуют новый сериал «Плевако» (16+), главную роль в котором исполнил Сергея Безруков. Бесплатный зрительский показ пройдет 26 ноября в центре «Художественный» на улице Куйбышева, 105.
— Сбор гостей начнется в 18.30, а показ — в 19.00, — рассказали организаторы.
Действие сериала происходит во второй половине 19 века в Москве. Прототипом главного героя стал легендарный адвокат Федор Плевако, а сериал посвящен перипетиям его судьбы.
После зрительского показа самарцев ждет автограф-сессия и общение с актером Олегом Савцовым, который исполнил роль помощника адвоката. Чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке, так как количество билетов ограничено.