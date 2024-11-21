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Дятлова показала технику, задействованную в уборке улиц от снега

Для уборки улиц задействованы 24 комбинированные дорожные машины.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°

Для уборки улиц Калининграда от снега задействованы 350 дворников, 86 рабочих из мобильных групп, а также 24 комбинированные дорожные машины и 10 средств малой механизации. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«“Чистота” не стала ждать начала снегопада и приступила к превентивной обработке магистралей солевым раствором ещё во втором часу ночи», — добавила Дятлова. Глава администрации также призвала водителей уступать дорогу технике, задействованной для уборки снега.

Утром в четверг из-за снегопада в областном центре сложилась напряженная дорожно-транспортная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в городе образовались десятибалльные заторы.