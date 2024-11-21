Дятлова показала технику, задействованную в уборке улиц от снега

Для уборки улиц Калининграда от снега задействованы 350 дворников, 86 рабочих из мобильных групп, а также 24 комбинированные дорожные машины и 10 средств малой механизации. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.