Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Сочи предупредили об отключении воды в центре города 22 ноября

В центре Сочи приостановят подачу воды из-за ремонта на водоводе.

Источник: Комсомольская правда

Жителей курорта предупредили о временной приостановке водоснабжения. Это связано с проведением важных работ на водоводе в Центральном районе Сочи, сообщают коммунальщики.

Специалисты предпримут профилактические меры для устранения аварийной ситуации на водопроводной сети, расположенной на улице Вишневой. Необходимые работы запланированы на пятницу, 22 ноября, с 10 до 18 часов.

В связи с проведением ремонта воды не будет в нескольких домах на улице Вишневой, в СНТ «Оазис», в СНТ «Дальний Качан», а также на улице Абовяна (от дома 65 до 140) и в переулках Вишневом, Южном и Совхозном.

ЖКХ