Жителей Сочи предупредили об отключении воды в центре города 22 ноября

Жителей курорта предупредили о временной приостановке водоснабжения. Это связано с проведением важных работ на водоводе в Центральном районе Сочи, сообщают коммунальщики.
Специалисты предпримут профилактические меры для устранения аварийной ситуации на водопроводной сети, расположенной на улице Вишневой. Необходимые работы запланированы на пятницу, 22 ноября, с 10 до 18 часов.
В связи с проведением ремонта воды не будет в нескольких домах на улице Вишневой, в СНТ «Оазис», в СНТ «Дальний Качан», а также на улице Абовяна (от дома 65 до 140) и в переулках Вишневом, Южном и Совхозном.