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Дополнительные баллы к ЕГЭ: как самарские школьники могут повысить шанс поступления в вуз

Самарских школьников приглашают к участию в конкурсе «Спутник».

Источник: Комсомольская правда

Для каждого выпускника Единый государственный экзамен является важным этапом в жизни. Он определяет не только дальнейшие образование, но и перспективы в будущем. У многих школьников ЕГЭ вызывает стресс и волнение и становится настоящим испытанием. Нужно освоить огромный объем информации, изучить различные формы заданий — все это требует значительных усилий. Но иногда недостаточно просто хорошо сдать экзамены, ведь конкуренция за бюджетные места в вузах растет с каждым годом. Существуют перечень олимпиад, конкурсов и других мероприятий, за которые дают дополнительные баллы.

В Самарском университете им. Королева существует такие мероприятия. Один из них — Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей «Спутник». Участниками могут стать ученики 7−11 классов, которые хотят не только реализовать свои идеи, но и попасть в сообщество единомышленников. Ребята смогут заявить о себе на всероссийском уровне, став финалистом, они получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а главное — возможность попасть на космическую смену в один из главных детских лагерей страны МДЦ «Артек».

«Спутник» состоит из четырех последовательных этапов. Чтобы стать участником конкурса, школьнику необходимо зарегистрироваться до 25 ноября на сайте: sputnikssau.ru и пройти входное тестирование — это мероприятия первого этапа. Далее следует второй этап — создание научной работы в одном из предложенных форматов: научно-исследовательская работа или проект. Каждый формат предлагает на выбор темы из заданных направлений: ракетостроение и космос, космические аппараты, авиастроение, робототехника и мехатроника, информационные технологии, аэрокосмические энергоустановки. В девятом сезоне добавлен новый образовательный трек в рамках второго этапа конкурса, программы «Дежурный по планете», «Космическая миссия: школьный экипаж».

По результатам второго этапа формируется список финалистов, которые получают все возможности конкурса — 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, экскурсии и мастер-классы в лабораториях Самарского университета и поездка в МДЦ «Артек».

«КП-Самара» пообщалась с координатором конкурса «Спутник» Ольгой Кондратович. Она поделилась секретами, которые точно помогут получить заветные баллы и путевку на космическую смену:

1. Не бояться попробовать новое.

Многие участники приходят к конкурсу изначально зная, что робототехника, космические аппараты, двигателестроение — это их зона интереса. Но есть и те, кто увидел баннер в школе, услышал от друга и просто решил рискнуть. А как известно, рискнув — остался счастливым на всю жизнь.

2. Внимательно читать правила конкурса и задавать вопросы.

Ребята часто сталкиваются с тем, что не уделили время на прочтение правил или методических рекомендаций. Если что-то непонятно, то организаторы всегда готовы ответить на вопрос и дать совет. Внимательность и грамотный подход к делу — секрет успеха на все 100%.

3. Использовать все возможности.

Чтобы стать еще ближе к успеху, обязательно нужно воспользоваться возможностями конкурса. Они дают дополнительные баллы. В частности, можно стать амбассадором (+10 баллов) и пригласить друзей, ограничение — 5 человек (по 2 дополнительных балла за каждого друга).

«Изучать источники конкурса, быть активным, внимательным и, главное, уверенным в своих силах — вот ключик к успеху!», — говорит Ольга.

образование