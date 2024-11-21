Дополнительные баллы к ЕГЭ: как самарские школьники могут повысить шанс поступления в вуз

Для каждого выпускника Единый государственный экзамен является важным этапом в жизни. Он определяет не только дальнейшие образование, но и перспективы в будущем. У многих школьников ЕГЭ вызывает стресс и волнение и становится настоящим испытанием. Нужно освоить огромный объем информации, изучить различные формы заданий — все это требует значительных усилий. Но иногда недостаточно просто хорошо сдать экзамены, ведь конкуренция за бюджетные места в вузах растет с каждым годом. Существуют перечень олимпиад, конкурсов и других мероприятий, за которые дают дополнительные баллы.