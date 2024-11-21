Кот Масян вернулся к актеру Олегу Тактарову в Сарове

Кот Масян, которого несколько дней разыскивал саровский актер Олег Тактаров, вернулся домой. Об этом артист сообщил на личной странице в социальных сетях.
17 ноября Олег Тактаров сообщил о том, что пропал черно-белый кот в районе улицы Менделеева. Актер просил сообщить любую информацию о беглеце или вернуть его домой, если удалось найти.
Позже Олег Тактаров опубликовал видео со своим домашним питомцем и рассказал, что кот наконец-то вернулся.
Напомним, нижегородский актер Демидов снялся в сериале про Джо Байдена.