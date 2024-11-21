Омским предпринимателям напомнили о крупных штрафах за неправильную уборку снега

За неправильную уборку снега омским предпринимателям грозит штраф до 200 тысяч рублей. С приходом в регион обильных снегопадов в городе заработали снежные полигоны.
Стоит отметить, что владельцы коммерческих помещений обязаны проводить уборку снега с прилегающих территорий.
Для вывоза снега на снежные полигоны владельцу необходимо заключить договор с омским УДХБ и приобрести талоны. Плата за 1 кубометр снега составляет 90 рублей.
В случае нарушения предпринимателю грозит штраф — от 20 до 200 тысяч рублей.