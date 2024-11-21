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Волгоградским водителям пора переходить на зимнюю резину

Сотрудники ГИБДД региона напоминают водителям о необходимости установки зимних шин до 1 декабря, чтобы обеспечить безопасность на дороге и избежать штрафов.

Госавтоинспекция и главное управление МВД России по Волгоградской области призывают водителей не откладывать переход на зимнюю резину. Согласно правилам от 1 сентября 2023 года, установка зимних шин на легковые и легкие грузовые автомобили (до 3,5 тонны) обязательна с наступлением зимнего периода.

Однако рекомендуется не дожидаться этого срока, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

В соответствии с новыми требованиями, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, добавлены несколько новых позиций:

  • установка и использование на транспортном средстве летних шин с шипами в период с июня по август;
  • отсутствие зимних шин на легковых автомобилях и легких грузовиках в зимний период (декабрь, январь, февраль);
  • установка зимних шин или шин с шипами не на все колеса транспортного средства.