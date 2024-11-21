Волгоградским водителям пора переходить на зимнюю резину

Госавтоинспекция и главное управление МВД России по Волгоградской области призывают водителей не откладывать переход на зимнюю резину. Согласно правилам от 1 сентября 2023 года, установка зимних шин на легковые и легкие грузовые автомобили (до 3,5 тонны) обязательна с наступлением зимнего периода.
Однако рекомендуется не дожидаться этого срока, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
В соответствии с новыми требованиями, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, добавлены несколько новых позиций:
- установка и использование на транспортном средстве летних шин с шипами в период с июня по август;
- отсутствие зимних шин на легковых автомобилях и легких грузовиках в зимний период (декабрь, январь, февраль);
- установка зимних шин или шин с шипами не на все колеса транспортного средства.