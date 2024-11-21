Волгоградским водителям пора переходить на зимнюю резину

Госавтоинспекция и главное управление МВД России по Волгоградской области призывают водителей не откладывать переход на зимнюю резину. Согласно правилам от 1 сентября 2023 года, установка зимних шин на легковые и легкие грузовые автомобили (до 3,5 тонны) обязательна с наступлением зимнего периода.