Открытие станции метро «Горный институт» могут перенести на 2025 год

Открытие станции метро «Горный институт» в Петербурге могут перенести на 2025 год. К таким выводам пришел Telegram-канал «Строительный СПб», ссылаясь на некий технический график работ. Автор указал, что согласно документу, который оказался у него в распоряжении, с 10 по 31 декабря на новой точке оранжевой ветки будет производиться обкатка путей и другие необходимые работы. Это дает основание полагать, что вестибюль «Горного института» распахнет свои двери уже после Нового года. При этом ранее замначальника петербургского метрополитена Вадим Арсеньев заявил, что первый поезд там запустят до 25 ноября, что обнадежило жителей Васильевского острова и не только.