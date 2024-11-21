Открытие станции метро «Горный институт» могут перенести на 2025 год

Открытие станции метро «Горный институт» в Петербурге могут перенести на 2025 год. К таким выводам пришел Telegram-канал «Строительный СПб», ссылаясь на некий технический график работ. Автор указал, что согласно документу, который оказался у него в распоряжении, с 10 по 31 декабря на новой точке оранжевой ветки будет производиться обкатка путей и другие необходимые работы. Это дает основание полагать, что вестибюль «Горного института» распахнет свои двери уже после Нового года. При этом ранее замначальника петербургского метрополитена Вадим Арсеньев заявил, что первый поезд там запустят до 25 ноября, что обнадежило жителей Васильевского острова и не только.
— Станция «Горный институт» находится в высокой степени готовности. Но еще остаются проблемные вопросы, которые нужно будет решить совместно с «Метростроем Северной столицы». Сейчас как раз будет обкатка, может быть обнаружатся какие-нибудь новые проблемы, которые мы будем оперативно решать, — сказал Арсеньев.
До этого губернатор Александр Беглов объявил, что строительные работы на станции должны завершить до конца 2024 года. Однако когда именно откроется «Горный институт», теперь покажет время.
Напомним, «Горный институт» считается одной из самых глубоких станций в городе на Неве, поскольку составы будут ходить под толщей земли на глубине 70 метров. Суточный пассажиропоток составит примерно 97 тысяч человек.