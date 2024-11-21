В Заксобрании Иркутской области обсудили модернизацию системы профобразования

Об основных показателях и целях, которые предполагается достигнуть, рассказала и.о министра образования Иркутской области Елена Апанович. Один из главных ориентиров — синхронизация подготовки кадров с запросами рынка труда. Анализ нынешней ситуации демонстрирует расхождения: в некоторых областях специалистов готовится намного больше, чем существует вакансий, тогда как других профессий не хватает. Уделено в Концепции внимание и развитию материально-технической базы колледжей и техникумов, и подготовке преподавательского состава. Для развития системы СПО в регионе планируется использовать не только бюджетные средства, но и привлекать будущих работодателей, предприятия, которые нуждаются в кадрах.