В Заксобрании Иркутской области обсудили модернизацию системы профобразования

На очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области подробно обсуждалась Концепция модернизации среднего профессионального образования до 2030 года. Этот документ разрабатывается по инициативе депутатов областного парламента.
Об основных показателях и целях, которые предполагается достигнуть, рассказала и.о министра образования Иркутской области Елена Апанович. Один из главных ориентиров — синхронизация подготовки кадров с запросами рынка труда. Анализ нынешней ситуации демонстрирует расхождения: в некоторых областях специалистов готовится намного больше, чем существует вакансий, тогда как других профессий не хватает. Уделено в Концепции внимание и развитию материально-технической базы колледжей и техникумов, и подготовке преподавательского состава. Для развития системы СПО в регионе планируется использовать не только бюджетные средства, но и привлекать будущих работодателей, предприятия, которые нуждаются в кадрах.
Всего в Иркутской области 80 учреждений среднего профессионального образования, на базе которых ведется обучение по 53 профессиям и 115 специальностям, а также реализуются 23 программы обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Во время обсуждения депутаты говорили о необходимости учесть такие важные моменты, как строительство студенческих общежитий. Например, как сообщила Елена Крыжановская, такое очень нужно Нижнеудинскому медучилищу. Степан Франтенко отметил острую необходимость технической модернизации аграрных техникумов, чтобы студенты могли познакомиться с работой современной сельхозтехники.
Концепция модернизации системы СПО будет доработана с учетом поступивших предложений и принята в окончательном чтении на следующей сессии Заксобрания.