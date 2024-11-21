Скончался бывший начальник УФСБ по ЦВО

Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.
«Валерий Степанович жил как настоящий российский офицер и чекист, для которого самым важным всегда оставалась верность Присяге, долг перед Отечеством и безопасность Родины, — говорится в сообщении полпреда президента в УрФО Артема Жоги. — За годы службы он не только стоял на страже государственной безопасности внутри страны, но и блестяще разбирался в оперативной обстановке приграничных территорий».
Валерий Домницкий родился в Крымской области. Окончил Симферопольское ВВПСУ. С 1996 года работал заместителем начальника УФСБ РФ по Дальневосточному военному округу в Хабаровске, затем был начальником управления.
С 2002 по 2014 год работал руководителем УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и Центральному военному округу. С 2015 года был официальным представителем России в Региональной антитеррористической структуре ШОС.
С Валерием Домницким простятся 22 ноября в екатеринбургском доме прощания «Вознесение».
«МК-Урал» ранее писал, что Почетный гражданин Екатеринбурга Виталий Калинин умер на 89-м году жизни.
В 1976 году Виталия Калинина избрали депутатом Верховного совета СССР. Он был награжден званием «Почетный гражданин города Свердловска».