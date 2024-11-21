Скончался бывший начальник УФСБ по ЦВО

«Валерий Степанович жил как настоящий российский офицер и чекист, для которого самым важным всегда оставалась верность Присяге, долг перед Отечеством и безопасность Родины, — говорится в сообщении полпреда президента в УрФО Артема Жоги. — За годы службы он не только стоял на страже государственной безопасности внутри страны, но и блестяще разбирался в оперативной обстановке приграничных территорий».