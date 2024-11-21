Дефицит физраствора наблюдается в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован дефицит физиологического раствора. Препарат для капельниц, ингаляций, обработки сложно найти в аптеках региона. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
По информации источника, сложности с физраствором наблюдаются по всей стране. Это связано с тем, что крупнейшие производители сократили выпуск препарата на 40−50%: фиксированная государством цена не покрывает все расходы. Среди причин также называется дорогая логистика.
По данным Минпромторга, дефицита препарата не наблюдается. При этом на сайтах аптек раствора либо нет, либо его осталось очень мало.
Ранее мы писали, что НОДКБ объяснила состояние помещений медучреждения проведением ремонта. Он проводится на 40% площадях больницы.