В Башкирии за неделю взлетели цены на помидоры, огурцы и картофель

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 11 по 18 ноября килограмм помидоров подорожал на 14,15%. На этой неделе его средняя цена составила 167,32 рублей. Также жителям республики на 12,11% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 150,72 рубля) и на 10,67% за картофель (42,86 рубля).