В Башкирии за неделю взлетели цены на помидоры, огурцы и картофель

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, огурцы и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 11 по 18 ноября килограмм помидоров подорожал на 14,15%. На этой неделе его средняя цена составила 167,32 рублей. Также жителям республики на 12,11% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 150,72 рубля) и на 10,67% за картофель (42,86 рубля).
Однако на этой неделе на 2,03% подешевела пищевая поваренная соль (средняя цена — 12,86 рубля), на 1,69% — овощные консервы для детского питания (602,23 рубля), на 1,21% — маргарин (223,41 рубля).
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