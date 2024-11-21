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«Без снегопада»: в эти выходные температура воздуха в Омской области опустится до −17 градусов

Выходные встретят омичей 17-градусными морозами.

Источник: Комсомольская правда

По Омской области в эти выходные ударят 17-градусные морозы. Максимально столбик термометра поднимется до −2 градусов. О том, какая будет погода в Омске 23−24 ноября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу столбик термометра покажет −5…-10 градусов, при прояснении — до −15 градусов. Ведь день на дорогах ожидается гололедица. Порывы ветра не превысят 10 м/с. Днем температура воздуха составит −2…-7 градусов.

Ночью в воскресенье столбик термометра покажет −7…-12 градусов, при прояснении — до −17 градусов. Днем температура воздуха будет на уровне −3…-8 градусов.