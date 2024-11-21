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Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце

Зрители насладились произведениями узбекских, российских и мировых классиков.

Источник: Sputnik.uz

В московском Кремлевском дворце в рамках Дней культуры РУз в России прошел концерт «Вечер звезд Узбекистана».

В мероприятии участвовали министры двух стран, дипломаты и деятели искусства.

Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском вокально-инструментальном жанре маком, фольклорные танцы. Их исполнили артисты Узбекистана Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой.

В фойе дворца организовали выставку уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.

Яркие моменты концерта — в видео Sputnik Узбекистан.