Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце

Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском вокально-инструментальном жанре маком, фольклорные танцы. Их исполнили артисты Узбекистана Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой.