Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце

В московском Кремлевском дворце в рамках Дней культуры РУз в России прошел концерт «Вечер звезд Узбекистана».
В мероприятии участвовали министры двух стран, дипломаты и деятели искусства.
Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском вокально-инструментальном жанре маком, фольклорные танцы. Их исполнили артисты Узбекистана Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой.
В фойе дворца организовали выставку уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.
Яркие моменты концерта — в видео Sputnik Узбекистан.