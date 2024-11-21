Создан высокоточный газоанализатор метана для беспилотников

По словам физиков, им удалось значительным образом повысить точность замеров путем разделения излучения лазера на два канала, один из которых используется для динамической стабилизации длины волны лазерного излучения. Кроме того, ученые оптимизировали все компоненты датчика так, что он умещается в корпус, который можно установить на малые БПЛА, способные поднимать до 5 кг полезной нагрузки.